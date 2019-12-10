شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. زاب ثروت ودعاء السباعى يجسدان معاناة المرأة فى أغنية "ياما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان زاب ثروت أجدد أغنياته المصورة "ياما"، دويتو جمعه لأول مرة رفقة المطربة دعاء السباعى، مع اللمسة الموسيقية للموزع ساري هانى، وأخرج الكليب يارا عياش.

وجسد زاب من خلاله معاناة المرأة المصرية في حياتها اليومية والعملية، وتلك الصعوبات التي تواجهها لتحقيق طموحاتها وأحلامها ولو كانت بسيطة مثل الدراسة والعمل وإثبات الذات، وتسليط الضوء على دور البيئة المحيطة بالمرأة متمثلة في عائلتها وأصدقائها وزملاء العمل، تلعب دور البطولة في تحديد مستقبلها وتحقيق طموحها، ووصولها لقمة جبل أحلامها، كما يبرز الكليب حقيقة الصراع الدائر بين المرأة والرجل من أجل المساواة فى الحقوق التى يستحوذ عليها "هو" أكثر من "هي".

وتدور فكرة الأغنية في فلك حكاية "ندى"، فتاة قادمة من الأرياف تصطدم في طفولتها بصدمة وفاة أختها بمرض في القلب، لتقرر دراسة الطب والسعي لإيجاد علاج لهذا المرض لتحمى غيرها من نفس المصير، ويجسد الكليب تلك الصعوبات التي واجهتها لإقناع والدها للسفر إلى القاهرة للدراسة وكيفية مواجهتها الحياة في المدينة الضخمة وحدها والصراع المجتمعي والفكري، الذي ينتهي في نهاية الكليب بانتصارها وتحقيق حلمها، بتكريم الدكتورة ندى، على إسهاماتها الطبية والبحثية في إيجاد جهاز وعلاج يساعد مرضى القلب في مشهد دراماتيكي مبهج مصحوب بفرحة والدها وزوجها وابنتها وفخر المجتمع بما حققته.

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