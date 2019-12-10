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عرض خاص لفيلم Judy بحضور نجوم الفن.. بعد ترشح رينيه زيلويجر لجائزة أفضل ممثلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم Judy بحضور نجوم الفن.. بعد ترشح رينيه زيلويجر لجائزة أفضل ممثلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم اليوم العرض الخاص للفيلم الأمريكى "Judy" بسينما الزمالك، وذلك بحضور عدد من الفنانين منهم سوزان نجم الدين، ومحمد فهيم، وملك بدوي، والمخرج كمال منصور، ومحمد بريقع، والمخرجة ماريان خوري، الإعلامي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق، والمذيع علاء أبو زيد، والنقاد وليد سيف ورامي عبد الرازق، وميرفت عمر.

 

يذكر أن فيلم السيرة الذاتية الأمريكي Judy على عرض خاص، فاز بـ 9 جوائز عالمية حتى الآن، كما رشحت بطلة الفيلم رينيه زيلويجر لـ جائزة أفضل ممثلة عن فيلم درامى، لـ جائزة الـ جولدن جلوب.

 

فيلم "Judy" هو سيرة ذاتية للمغنية جودي جيرلاند التى تصل لندن في 1968 من أجل إحياء سلسلة من الحفلات الغنائية، والتي قد يضحى كثيرون بنزاهتهم الفنية للمشاركة بها.

 

وبعد مرور ثلاثين عامًا على انطلاقة نجوميتها في فيلم (ساحر أوز)، فبينما تعد جودي نفسها للحفل، تتصارع مع الإدارة، سحر الموسيقيين، ذكريات طفولتها وأصدقائها ومعجبيها.

 

فيلم Judy من إخراج روبرت جولد وتأليف توم إيدج، بطولة كل من رينيه زيلويجر وروفوس سيويل وفين واتتروسك ومايكل جامبون وجيسي باكلي وجون داخلي.

 

وكان قد عرض فيلم Judy في روسيا 26 سبتمبر الماضى، وبدور العرض الكندية والإندونيسية والأمريكية في 27 سبتمبر الماضى، وحقق إيرادات وصلت إلى 37 مليون دولار أمريكى.

 

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