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شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم Judy بحضور نجوم الفن.. بعد ترشح رينيه زيلويجر لجائزة أفضل ممثلة والان مع تفاصيل الخبر
فيلم "Judy" هو سيرة ذاتية للمغنية جودي جيرلاند التى تصل لندن في 1968 من أجل إحياء سلسلة من الحفلات الغنائية، والتي قد يضحى كثيرون بنزاهتهم الفنية للمشاركة بها.
وبعد مرور ثلاثين عامًا على انطلاقة نجوميتها في فيلم (ساحر أوز)، فبينما تعد جودي نفسها للحفل، تتصارع مع الإدارة، سحر الموسيقيين، ذكريات طفولتها وأصدقائها ومعجبيها.
فيلم Judy من إخراج روبرت جولد وتأليف توم إيدج، بطولة كل من رينيه زيلويجر وروفوس سيويل وفين واتتروسك ومايكل جامبون وجيسي باكلي وجون داخلي.
وكان قد عرض فيلم Judy في روسيا 26 سبتمبر الماضى، وبدور العرض الكندية والإندونيسية والأمريكية في 27 سبتمبر الماضى، وحقق إيرادات وصلت إلى 37 مليون دولار أمريكى.
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