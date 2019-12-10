شكرا لقرائتكم خبر عن 7 نجوم مخاصمين الدقن.. أبرزهم هنيدى وظافر العابدين وحمادة هلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ النجم أمير كرارة جمهوره ومتابعيه بلوك جديد ظهر به مؤخراً، حين أطل على جمهوره بدون لحية وشنب للمرة الأولى منذ سنوات، اعتاد فيها الجمهور لوكات متعددة لـ"أمير" كان شنب سليم الأنصارى بطلها خلال آخر 3 سنوات، وقبلها اعتاد على الظهور بلحيته.



امير كرارة

ورغم أن الذقن باتت موضة منذ فترة بالنسبة لكثيرين ممن اعتادوا على الظهور بها، إلا أن هناك نجوما لم يعتادوا على إطلاق لحيتهم نهائيا، ولم ينساقوا وراء تلك الموضة نهائياً، وهو ما نتعرض لها خلال التقرير التالى الذى نسلط الضوء فيه على 5 من هؤلاء النجوم.

يعد هانى رمزى واحداً من أبرز النجوم الذين لم يعتد الجمهور منهم التميز بلحيته نهائياً، فلم يسبق له الظهور بأى لوك بالذقن، وذلك رغم مسيرته الفنية الكبيرة الذى لعب فيها أدواراً عديدة، إلا أنه ولا مرة اطل على جمهوره بواسطة اللحية.



هاني رمزي

الفنان التونسى ظافر العابدين واحد من أكثر الفنانين الذين يمتلكون معجبين، ورغم ذلك لم يغير اللوك الخاص به نهائياً، فلم يسبق أن شاهده جمهوره بلوك جديد يتميز فيه بالذقن نهائياً، مما يجعل عشاقه بالتأكيد لا يتخيلون إطلالته بلحية.



ظافر العابدين

النجم الثالث هو هشام عباس، والذى لم يعتد هو الآخر على تربية ذقنه بأى كليب من كليباته الغنائية طوال مسيرته، حتى اقتصر الأمر على اللوك المعتاد ممثلاً فى "السكسوكة".

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هشام عباس

واحد من أهم نجوم الكوميديا، ورغم مسيرته الكبيرة الذى لعب خلالها كل الأدوار إلا أن جمهور هنيدى اعتاد منه على وجهه الطفولى، الذى لم يغيره مطلقاً بإطالة الذقن ولا مرة.



محمد هنيدي

لا يفضل حمادة هلال تغيير اللوك الخاص به من ناحية وجهه إلا نادراً، وحال استلزام الدور منه فلم يطلق شنبه إلا نادراً حينما لعب دور الضابط بأحد أفلامه، أما ذقنه فلم يظهر بها بأى كليب أو عمل درامى أو سينمائى حتى الآن.



حمادة هلال

واحد من نجوم الكوميديا الذى اشتهر بقصة شعره المعتادة، ومثلما اشتهر بتلك القصة على مستوى الشعر لم يقم ربيع بأى تغيير على مستوى ذقنه سوى على مستوى الشنب، الذى ظهر به بمسلسل "سك على اخواتك".



على ربيع

حتى الآن لم يقم محمد الحلو أيضاً بتغيير اللوك الخاص به، سواءً بإطالة الشنب أو الذقن نهائيا.