شكرا لقرائتكم خبر عن بعد "عبده موتة".. رحاب الجمل تعود لـ محمد رمضان فى "البرنس" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة رحاب الجمل، إنها سعيدة للغاية لانضمامها لطاقم عمل مسلسل "البرنس" والمقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، وأضافت رحاب لـ"الخليج 365" أنها ستبدأ يوم الاثنين المقبل في تصوير دورها بالمسلسل، معربة عن أمنياتها بأن تكون عودتها عودة حميدة مع فريق عمل كبير.

وتعود رحاب الجمل للتعاون مع رمضان بعد غياب 7 سنوات كاملة، حيث قدما سوياً فيلم "عبده موته" عام 2012، وشارك فى بطولته سيد رجب، وحورية فرغلى، صبرى عبد المنعم، والراقصة دينا، وآخرون، تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد عسقلانى، كما قدمت معه عام 2009 فيلم "احكى يا شهرزاد، وحقق نجاحاً كبيرا وقتها، ولفت محمد رمضان انتباه الجمهور من خلال هذا الفيلم، الذى تولى بطولته كل من منى زكى وحسن الرداد.

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نجلاء بدر، روجينا، عبد الرحمن أبو زهرة، بدرية طلبة، وعدد كبير من الفنانين، تأليف وإخراج محمد سامى، إنتاج سينرجى .