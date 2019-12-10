في عيد ميلادها.. لوسي لـ"الخليج 365": "لم أهمل الرقص لأجل التمثيل.. كلاهما صنع نجوميتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

تحتفل الفنانة لوسي بعيد ميلادها، إذ إنها من مواليد 10 ديسمبر.

ولدى لوسي تاريخ طويل في الفن، فبعد سنوات طويلة من الظهور راقصة في أفلام، رشحها يحيى الفخراني للمشاركة في مسلسل ليالي الحلمية، في دور "حمدية"، الذي كان نقطة انطلاق قوية لها.

واستطاعت لوسي أن تصنع تاريخا كبيرا في الفن، وعملت مع كبار المخرجين، ما دفع البعض للقول بأن اهتمامها بالتمثيل جاء على حسب الرقص، وهو ما أكدته زميلتها الفنانة دينا، في تصريحات لها، إذ قالت: "لوسي حبت التمثيل أكثر من الرقص".

"الخليج 365" تواصل مع لوسي، في عيد ميلادها، لسؤالها هل أثر التمثيل على مشوارها؟ وهل تتفق مع تصريح زميلتها دينا، التي قالت إن لوسي أحبت التمثيل أكثر من الرقص.

من جانبها، قالت لوسي إنها لم تحب التمثيل أكثر من الرقص، ولكنها تعمل ما في يدها دائما بتركيز.

وأضافت أنها دائما ما تنصح ابنها بذلك، موضحة: "إذ كنت تلعب فركز في اللعب، وإذ كنت تذاكر فركز في المذاكرة، وهكذا".

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وأوضحت أن ظهورها القليل فيما يتعلق بالرقص، بسبب انتقائها، مؤكدة أنها لا تقبل أي فرح أو حفل أو مكان.

وأكدت أنها تهتم بالرقص كما تهتم بالتمثيل، فهذا عملها ومستمرة فيه، وأن التمثيل والرقص كونا معا نجوميتها.

وعن جديدها، قالت لوسي إن فيلم "ورقة جمعية" سيشارك في مهرجانات خلال الفترة المقبلة، مضيفة أنها ستقطع إجازتها في أمريكا وتعود للقاهرة من أجل تصوير البيت الكبير الجزء الثالث.

وعن رمضان المقبل، أوضحت أن هناك بعض العروض، لكن لا يوجد شيء نهائي، تم الاتفاق عليه حتى الآن.

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