مها الصغير: "أحمد السقا طلب يدي 5 الفجر وأبويا كان زي عادل إمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - حكت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، ذكريات فترة تقدم السقا لخطبتها، وموقف والدها مصفف الشعر الشهير محمد الصغير من هذا الأمر.

وقالت مها الصغير في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" الذي يعرض عبر قناة cbc، إنها كانت صديقة شقيقته، مشيرة إلى أن السقا كان يصور مسلسل "زيزينيا"، وطلب منها الاتصال بوالدها الساعة 5 الفجر في رمضان، وطلب يدها من والدها

وحكت أن والدها في بداية تعامله مع السقا كان يشبه الشخصية التي قدمها الفنان عادل إمام في فيلم "عريس من جهة أمنية" لكن بعد ذلك أصبحا صديقان.

وأضافت، أن أحمد السقا تقدم لخطبتها في الساعة الخامسة فجرا، إذ كانوا في شهر رمضان ووقتها كان منشغلا في تصوير مسلسل "زيزينيا"، وفي يوم ذهبت إلى والدها وسألته إن كان يعرف ممثلا يدعى أحمد السقا، فأخبرها أنه شاهده في مسلسل مع الفنان يحيى الفخراني.

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أما عن موقف والدها من زواجها فقالت إنه في البداية كان معترضا لأنها كانت لا زالت في مرحلة الدراسة.

وتزوج أحمد السقا من مها الصغير في 19 نوفمبر 1999، ورُزق منها بثلاثة أبناء هم ياسين وحمزة ونادية.