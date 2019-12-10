صلاح عبد الله عن محمد صلاح: "صرخت في وشه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان الكبير صلاح عبد الله عبر حسابه لشخصي بموقع "تويتر" تغريدة، يعلق بها على هدف محمد صلاح في مرمي "سالزبورج" في أخر مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وكتاب صلاح عبدالله: "ضيَّع٣ أهداف سهلين جداً، إنفعلت، صرخت في وشه، مالك يا صلااااااح؟!، بصلي بحب وقال:إهدا يا عم صلاح، وراح اللهلوبة سجل هدف أعجوبة". ويتقدم ليفربول على "سالزبورج" حتى الآن بهدفين، سجلهما نابي كيتا ومحمد صلاح، وبهذه النتيجة يضمن ليفربول الصعود للدور التالي متصدرا مجموعته.

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