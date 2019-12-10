صور| نيللي كريم في مستشفى الناس الخيري: "أدعم كل مرضى القلب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

زارت الفنانة نيللي كريم، اليوم، الثلاثاء، مستشفى الناس الخيري للأطفال بشبرا الخيمة، وكان في استقبالها أيمن عباس، أمين صندوق مؤسسة الجود، وأنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي للمستشفى، وأعلنت "نيللي" من خلال الزيارة دعمها الكامل لمرضى القلب في مختلف أنحاء مصر.

ونشرت الفنانة نيللي كريم صورًا، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "تشرفت اليوم بزيارة مستشفي الناس الخيرية لمرضي القلب، أشكر كل الناس المساهمين في هذه العمل الخيري العظيم، الناس اللي بتعمل خير من قلبها، من القلب للقلب".

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وأشادت "نيللي" بنظام العمل بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفة أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا لخدمة المواطن.

كما أعربت عن فخرها الشديد بوجود صرح بهذه التجهيزات والطاقة الاستيعابية والنظام المتقن على أرض مصر، لخدمة المرضى بدون مقابل، مؤكدة أن مستشفى "الناس" صرح عظيم يستحق الدعم والإشادة.

وتعد مستشفى الناس للأطفال أكبر مستشفى أطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 600 سرير، وأن المرحلة الأولى التي تم افتتاحها خلال أكتوبر 2019، تضم 110 أسرة، بجانب 10 غرف للعمليات، و140 وحدة رعاية مركزة، و4 وحدات للقسطرة القلبية و48 عيادة خارجية، مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، كما تقدم المستشفى خدماتها لجميع المرضى بالمجان 100%.