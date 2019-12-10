محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان حسن الرداد، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" تدوينة يعلق بها على نجاح مسرحيته "لوكاندة الأوباش".
وكتب حسن الرداد: "الحمد لله ٤ أيام عرض لمسرحية لوكاندة الأوباش وكلهم كامل العدد، شكرا للجمهور السعودي المحترم على حفاوة الاستقبال ونعتذر للجمهور اللى كان يريد أن نعرض أيام زيادة عشان لم يجد تذاكر ونوعدكم بلقاء قريب إن شاء الله".
وتابع: "شكرا لإدارة الترفيه على المجهود الخرافى المبذول، شكرا للمنتج الشاب صاحب الرؤية أخي وصديقي حمدي بدر على كل ما قدمه ليظهر العمل بهذا الشكل، شكرا للأستاذ والمخرج دكتور أشرف زكي، وأخيرا شكرا لكل الأساتذة زملائى اللى اتبسط واتشرفت بالشغل معاكم وأحلى كواليس قضيتها بسبب قلبكم الأبيض وإن شاء الله نتجمع فى أعمال كتير مع بعض".
مسرحية "لوكاندة الأوباش" بطولة حسن الرداد، ماجد المصري، سعد الصغير، مايا دياب، أوس أوس، حمدي الميرغني، هالة فاخر، ومن تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.
يذكر أن المسرحية عرضت بشكل حصري في السعودية خلال موسم الرياض الترفيهي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انتهاء عرضها بالسعودية.. حسن الرداد عن "لوكاندة الأوباش": "نعتذر ونراكم قريبًا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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