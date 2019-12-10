أحمد مكي يقدم "حزلقوم" على المسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

لأول مرة يقف الفنان أحمد مكي على خشبة المسرح لتقديم شخصيته الشهيرة "حزلقوم" في عمل مسرحي جديد.

وأعلن مسرح كايرو شو عن الانتهاء من الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بأحدث إنتاجاتها مسرحية "حزلقوم" لأحمد مكي ، وبدء التحضيرات استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا.

وأعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لكايرو شو، عن سعادته بتقديم شخصية "حزلقوم" في عمل مسرحي، لأن الشخصية ثرية جدا ومادة خصبة للكوميديا وهو ما تحقق بالفعل في السينما والتليفزيون من قبل، وسيتحقق في المسرح حيث يتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة.

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وأوضح الهواري سبب اختياره لـ"حزلقوم" قائلا: "اخترت حزلقوم لأنني من أشد المعجبين بالشخصية، ودائمًا ما كانت قادرة على انتزاع الابتسامة مني ومن كل من أعرفهم بكافة الأعمار والمستويات".

وكشف الهواري عن مخرج العرض وهو المخرج كريم سامي، الذي وصفه بأنه واحد من أنجب أبناء مسرح كايرو شو، لافتا إلي إيمانه دائما بقدرات كتيبة شباب المبدعين الذين تزخر بهم أعمال كايرو وشو، ويقينه في أنهم سيكونون على قدر الفرصة الكبيرة التي تم منحها لهم.

يشارك أحمد مكي بطولة "حزلقوم" بيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد محمود.

يذكر أن شخصية "حزلقوم" ظهرت خلال فيلم "لا تراجع ولا استسلام" الذي أنتج عام 2010 وشارك في بطولته إلى جانب أحمد مكي، دنيا سمير غانم وماجد الكدواني ومحمد شاهين ودلال عبد العزيز وعزت أبو عوف وبدرية طلبة، كما ظهرت الشخصية في مسلسل "الكبير أوي".