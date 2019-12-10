فيديو| مصطفى حجاج يطرح "يا مصطفى" من ألبومه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرح الفنان الشاب مصطفى حجاج، اليوم، ثامن أغانيه "يا مصطفى" من ألبومه الأخير "هتزهزه"، عبر قناة " Nj Music Productions" على موقع "يوتيوب".

وأغنية "يا مصطفى" من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، أمير محروس، مكس وماستر هاني محروس.

ونشر حجاج مقطع من الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يا مصطفى" من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور.

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وطرح حجاج، مؤخرًا العديد من أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه"، من بينها: "أنا موجود"، و"بعدك حياتي تمام"، و"بناقصة"، و"آه يا حنان"، و"جرح بعد جرح"، "هتزهزه"، "مجرد بس ما أفتكرك".

وتعاون حجاج في الألبوم مع عدد من الملحنين والشعراء والموزعين، بينهم أمير محروس، عزيز الشافعي،محمد يحيى، توما، عنتر هلال، بلال سرور، مصطفى حسن، أسامة عبدالهادي، هيثم سليم، ياسرنور، ووسام عبد المنعم.