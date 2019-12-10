فيديو| بعد عرض الحلقة الأخيرة .. كندة حنا تعلق على مشاركتها في "ممالك النار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة السورية كندة حنا عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل "ممالك النار"، الذي حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه وحتى الحلقة الأخيرة أمس.

ونشرت كندة صورًا ومقطع فيديو من المسلسل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: " ممالك النار كانت تجربة رائعة انبسطت فيها كتير وتعرفت على كتير ناس من كل البلدان صارو أصدقاء".

تابعت: " شكرا من القلب للشركة المنتجة جينوميديا على حرصها الشديد والاجتهاد لحتى تطلع نتيجة حلوة والف مبروك لكل نجوم العمل كواليس مسلسل ممالك النار".

المسلسل من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا ومنى واصف وعبدالمنعم عمايري وعاكف نجم، ومن إخراج المخرج الإنجليزي بيتر ويبر، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك، وبدأ عرضه في 17 نوفمبر الجاري على جميع قنوات mbc، ومن إنتاج جينوميديا للمنتج الإماراتي "ياسر حارب".