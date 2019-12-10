فيديو| رفقة كلبه.. خالد الصاوي يغني مع شقيقته: "إحنا التلاتة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان خالد الصاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو وهو يغني مقطع من أغنية "إحنا التلاتة" وغنى الصاوي رفقة شقيقته، وهو يحمل في يده كلبه. واعتاد خالد الصاوي في الآونة الأخيرة على نشر مقاطع فيديو ساخرة عبر حسابه الشخصي، مشاركا جمهوره اللحظات السعيدة على حد قوله. وينتظر خالد الصاوي عرض فيلم "شريط 6" من بطولته إلى جانب نانسي صلاح وخالد أنور وتارا عماد، وتأليف محمود حمدان وإنتاج "فيلم أوف إيجيبت"، وإخراج محمد سلامة، وفيلم "الفلوس" من بطولة تامر حسني وإخراج سعيد الماروق.

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