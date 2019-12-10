تلاميذ الراحل سمير سيف يقيمون سرادق عزاء مواقع التواصل

سيطرة حالة من الحزن الشديد علي الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، بعد وفاة المخرج الراحل سمير سيف عن عمر يناهز 72 عامًا، وشيعت جنازة المخرج سمير سيف من كنيسة العذراء بمنطقة أرض الجولف بعد الصلاة عليه .

وتصدر هاشتاج سمير سيف بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، من قبل نجوم الوسط الفني والمخرجين، وعدد من المشاهير، الذين ودعوا الراحل سمير سيف بكلمات حزينة، فضلًا عن نشر عدد

من أعمالها لتخلد تراثًا فنيًا عظيمًا للوسط الفني والتثقيفي.

وقال لؤي عمران، بموقع التواصل الإجتماعي تويتر،:" فقدنا اليوم مخرج كبير ومعلم لأجيال من السنيمائيين..ربنا يرحم الأستاذ سمير ويغفر له ويصبر أهله وكل محبيه" .

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وقالت ألاء، إحدي الطالبات التي تخرجت علي إبداعات الراحل سمير سيف، :"محاضراته مكنتش بتتنسي ولا اي دعم كان بيديهولنا و دايما

فاكره لما حد يسألني هو امتحاناته او تصحيحه صعب كنت بقولهم لا بس هو fair اوي و دي كانت من اكتر الحاجات اللي حبتها فيه..ضميره و تفانيه في اللي بيعمله و الشغف اللي علمهولنا..ربنا يرحمك يارب" .

وحضر الجنازة كل من الفنانين محمود حميدة وليلى علوى وأشرف زكى وعايدة رياض ونبيل عيسى والمخرج أمير رمسيس ويسرى نصر الله، ومحمود قابيل ومحمد التاجي، والمنتج الدكتور محمد العدل .

وتوفي سمير سيف ، مساء أمس الاثنين، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته عن عمر يناهز 72 عاما.