فيديو..أوكا وأورتيجا وأحمد شيبة إمتى

طرح الفنانان أوكا وأورتيجا أحدث كليبتهما بعنوان إمتى، عبر قناتهما الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب إمتى من إخراج ميا المهدي، والأغنية من كلمات وتوزيع أوكا. يشار إلى أن الفنان أحمد شيبة طرح مؤخرًا أغنة بعنوان يعلم ربنا، وهي من كلمات رضا المصري، وألحان فارس فهمي، وتوزيع طه الحكيم، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 81 Advertisements مليون نسب مشاهدة. مليون نسب مشاهدة. يذكر أن الفنانان أوكا وأورتيجا طرحا مؤخرًا أغنية بعنوان تراك جديد، وهي من كلمات وألحان وتوزيع أوكا، ويشاركهما في الغناء الفنان فيلو، كما كسرت الأغنية حاجز المليون نسب مشاهدة منذ طرحهاعبر موقع يوتيوب.

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