خالد سليم ضيف إنجي علي في هذا الموعد

يحل الفنان والمطرب الشاب خالد سليم ضيف برنامج أسرار النجوم مع الإعلامية المتميزة إنجى على فى محطة وراديو نجوم FM 100.6 من الساعه الثامنة مساءً حتى الساعة العاشرة مساءً. مساءً. ويتحدث خالد سليم عن بداية مشواره الفنى والمحطات الفنية الجديدة فى حياته وعن مشروعاته الغنائية القادمة كما يتحدث عن نجاحاته الفنية المتعددة من خلال السينما والدراما والغناء ومن أهم أعمال خالد سليم مأمون وشركاه مع الزعيم عادل إمام جبل الحلال مع الساحر محمود عبدالعزيز وسيرة حب وحكاية حياة موجة حارة عمليات خاصة كان يوم حبك سنة أولى نصب. المتعددة من خلال السينما والدراما والغناء ومن أهم أعمال خالد سليم مأمون وشركاه مع الزعيم عادل إمام جبل الحلال مع الساحر محمود عبدالعزيز وسيرة حب وحكاية حياة موجة حارة عمليات خاصة كان يوم حبك سنة أولى نصب.

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