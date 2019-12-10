نقابة الموسيقيين تبدأ اجتماعها بالفاتحة لسمير سيف وشعبان عبدالرحيم

نعت نقابة المهن الموسيقية المخرج الكبير سمير سيف الذي رحل عن عالمنا أمس وتوجهت بواجب العزاء لنقابة السينمائيين والوسط الفني خاصة وأن الراحل من أهم مخرجي السينما المصرية والعربية وقدم العديد من الأعمال التي ستبقي

في ذاكرة عشاق السينما.وعقد مجلس نقابة المهن الموسيقية مساء اليوم "الثلاثاء" برئاسة الفنان هاني شاكر اجتماعه الدوري بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وبدأ الاجتماع بقراءة الفاتحة على روح الفنان شعبان عبد الرحيم الذي توفي منذ أيام، كما نعى المجلس المطربة وفاء الخولي التي توفيت قبل ساعات.يذكر أن مجلس النقابة حرِص علي حضور عزاء المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم الذي وافته المنية بمستشفى المعادي العسكري، وقام نقيب الموسيقيين والمجلس بتلقي واجب العزاء مع أسرة الفنان الراحل.