آسر ياسين ينعى سمير سيف: "كان نفسي أشتغل معاه"

نعى الفنان آسر ياسين، المخرج سمير سيف، وذلك عبر حسابه علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وكتب "ياسين"، من خلال التدوينة قائلًا:"وداعًا الأستاذ والمخرج الكبير سميرسيف من أكتر الناس المحترمين اللي كان نفسي أشتغل معاهم".
ويذكر أن المخرج سمير سيف توفي مساء أمس الاثنين عن عمر ناهز الـ72 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة.
ويشار أن آخر أعمال آسر ياسين فيلم "تراب الماس" وشارك في بطولته منة شلبي وماجد الكدواني وشيرين رضا في عام 2018.
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