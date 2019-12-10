تراند اليوم : ما سبب خضوع عبير صبري لنظام غذائي قاسي – تفاصيل

الممثلة المصرية عبير صبري تخضع لنظام غذائي، من أجل إنقاص وزنها وإستعادة رشاقتها بشكل أكثر، لاسيما وأنها تعاقدت على المشاركة في أكثر من عمل فني خلال الأيام الماضية، وترغب في الظهور بشكل مميز وهذا ما تم ملاحظته عليها في ظهورها الأخيرة، سواء في جلسات التصوير أو حضورها مهرجان القاهرة السينمائي

وبدأت صبري تصوير مشاهدها الأولى في فيلم ” طلعت حرب 2 “، مع المخرج مجدي أحمد علي مطلع هذا الأسبوع، في أحد المنازل بمنطقة وسط البلد

ويشارك في بطولة الفيلم حسين فهمي، سمير صبري، أحمد وفيق، دلال عبد العزيز، ومحمود قابيل