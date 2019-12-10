الصحافة الاسبانية عن نادين نجيم: جمالها غامض و"خمسة ونص" يستحق التصفيق

أشادت الصحافة الأجنبية بالممثلة نادين نسيب نجيم من خلال مقال تم نشره في موقع "Dario social" الناطق باللغة الاسبانية. المقال تحدث عن وجه نادين الذي بات مألوفاَ في اسبانيا رغم أنها ليست من هذا البلد، خصوصاً بعد أن عرض لها عدة أعمال عبر شبكة "Neteflix" العالمية و بعد عرض مسلسلها ألأخير "خمسة ونص" الذي تشاركت بطولته مع قصي خولي ومعتصم النهار في رمضان الفائت.

عمل يستحق التصفيق

وبالرغم من جمال نادين يقول كاتب المقال أن قيام نادين بقص شعرها تضامناً مع مرضى السرطان هي خطوة قلما تقدم عليها الممثلات في أعمالهمن لاسيما من يتمتعن بحضور لافت ويظهرن كل مرة بتسريحة مغايرة عن الأخرى خلال اطلالاتها على الجمهور، فهي لم تقف عند هذا الأمر وعملت ما يستلزم منها خدمة للدور الذي قدمته في الحلقة الأخيرة من "خمسة ونص".

ويتابع الكاتب في مقاله " حتى أنه في غياب الشعر ، تتمتع نادين بجمال غامض ، قادر على أن يأسر أي بشر ، مع جانبها الملائكي الذي يدلّ على الأمن والقوة".

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وأضاف الكاتب "في الفيديو ، تم تصوير الممثلة في قصة شعر قبل مغادرتها مركز سرطان الطفولة في لبنان (CCCL) ، حيث تستقبل وتلتقي بمرضى السرطان الصغار. وفي الفيديو تقول نادين "صحيح أن الجمال مهم ، ونحن جميعًا نريد دائمًا أن ننظر إلى الجمال ، لكننا غالبًا ما ننسى أن الجمال يأتي من الداخل. نعم ، تركت شعري ، لكن السؤال هو ، ما الذي تغير؟ لا شيء ، ما زلت نفس الشخص ".

بدورها، نادين عبرت عن فرحتها بما كتب عنها وقامت بنشر المقال عبر حسابها على "اسنتقرام" وأرفقته بتعليق جاء فيه "منقول عن الجريدة الرسمية : Diariosocial ما في كلام بعبّر عن فرحتي بعد ما قرأت هل كلمات شكراً من كل قلبي للرب لانه عطول بيفتحلي بواب جديدة و محبة الناس هيي نعمة من السما شكراً كتير كتير أتمنى اعطي بعد اكتر واكتر على قد ما الله بقدرني مفاجأة كتير حلوة وشكراً للصحافة بإسبانيا وشكراً لجمهوري الحبيب".