كالفين هاريس إلى السعودية

يحيي النجم العالمي كالفين هاريس Calvin Harris حفلة موسيقية ضخمة ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الموسيقي الجارية حاليًّا، برفقة فرقة ماجور ليزر Major Lazer ،يوم الجمعة المقبل 13 ديسمبر 2019.

وقد أعلن عن الحفل المرتقب، حساب موسم الدرعية في موقع تويتر، كما طلب من الراغبين في حضور الحفلة عدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 أعوام.

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يشار إلى أنّ سعر تذكرة كبار الشخصيات تصل إلى 1500 ريال، بينما تبلغ تذكرة الدائرة الذهبية 995 ريالًا، وتذكرة الدخول العام 295 ريالًا.

يُذكر أنّ كالفين هاريس البالغ من العمر 35 عامًا والذي ارتبط عاطفيًّا بالنجمة ريتا أورا، وزميلتها تايلور سويفت، منسق موسيقى معروف "دي جي"، ومغنٍّ ومنتج وكاتب أغانٍ، حيث أصدر حتى الآن 5 ألبومات، وقد حققت أغنيته الأخيرة مع النجمة ريانا، نجاحًا عالميًّا باهرًا، وضعته في المركز ‏الأول في لائحة البيلبورد الأمريكية لأفضل 100 أغنية.