موت حصان شعبان عبد الرحيم حزناً عليه

كشف وحيد شعبولا، مدير أعمال الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، عن خبر موت الحصان الخاص بشعبولاً، حزناً عليه.

وقال وحيد إنهم فوجئوا يوم وفاة شعبان عبدالرحيم أن حصانه رفض الطعام والشراب بشكل نهائي، ولم يستطع أحد السيطرة عليه.

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وأضاف وحيد أنهم استدعوا الطبيب البيطري للحصان، والذي لم يعرف سبب مرضه، حتى فوجئوا بموت الحصان عقب انتهاء عزاء الفنان شعبان عبدالرحيم.

وأوضح وحيد أن شعبان عبدالرحيم كان رؤوفاً بالحيوانات، وكان يمنع أي شخص يعتدي على القطط وكلاب الشوارع، لحبه لهم.

يذكر أن شعبان عبدالرحيم قد رحل عن عالمنا منذ عدة أيام، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة، ودخل بسببها المستشفى، لكنه فارق الحياة بعد يومين فقط من دخوله المستشفى.



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