هل تعرف من هو المخرج سمير سيف الذي رحل عن عالمنا أمس؟

تصدر اسم المخرج الراحل سمير سيف مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ساعات من رحيله أمس الاثنين إثر أزمة قلبية مفاجئة إلا أن البعض لا يعرف من هو سمير سيف، ولماذا كل هذا الاهتمام به من قِبل البعض.

سمير سيف هو صاحب رصيد سينمائي كبير، حيث قدم عشرات الأفلام المهمة في تاريخ السينما المصرية، حتى إن أغلب المهتمين بمتابعة الأفلام السينمائية لابد أن يكون شاهدوا على الأقل عشرة أفلام من إخراجه.

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وكان سمير سيف من أهم مخرجي السينما في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث أخرج فيلم «النمر والأنثى» و«المشبوه» و«مسجل خطر» و«الهلفوت» و«شمس الزناتي» و«احترس من الخط»، وكل هذه الأفلام كانت من بطولة عادل إمام.

كما أخرج فيلم «غريب في بيتي» و«دائرة الانتقام» و«المطارد» مع الفنان نور الشريف، كذلك أخرج فيلم «معالي الوزير» و«الراقصة والسياسي» مع أحمد زكي.

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وأخرج سمير سيف بعض المسلسلات الدرامية، منها مسلسل «البشاير» لمحمود عبدالعزيز و«بالشمع الأحمر» ليسرا و«نور الصباح» و«السندريلا».

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وآخر أعماله الفيلم العربي «أوغسطينوس بن دموعها»، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فناني الوطن العربي، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي.

