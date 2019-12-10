وفاة المخرج الكبير سمير سيف

رحل عن عالمنا المخرج الكبير سمير سيف الذي توفي أثر أزمة قلبية شديدة داهمته عن عمر يناهز 72 عاماً، ومن المقرر أن تشيّع جنازته من كنيسة مريم بأرض الجولف، وأكد أحد المصادر بنقابة المهن السينمائية أن أسرة المخرج الراحل استقرت على كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة لتقبل العزاء في المخرج الراحل.

ويعد سمير سيف من أشهر مخرجي السينما المصرية وله العديد من الأعمال الفنية المميزة من بينها الهلفوت والغول والمشبوه وشمس الزناتي، مع الفنان عادل إمام، وعمل في بداية مشواره مع المخرج الكبير حسن الإمام وكان مساعداً له وقدم معه عدة أفلام منها خلي بالك من زوزو وأميرة حبي أنا وحكايتي مع الزمان.

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وتحولت الصفحات الشخصية لنجوم الفن خلال الساعات الماضية إلى دفاتر عزاء لنعي المخرج الراحل؛ حيث كتب الفنانة السورية سوزان نجم الدين «فقدت السينما المصرية اليوم مخرجاً كبيراً وواحداً ممن قدموا مجموعة من أهم الأعمال التي حفرت مكانتها في وجداننا كعرب، وكم تمنيت العمل معه، وداعاً المخرج الكبير سمير سيف».

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وكتب الفنان مراد مكرم عبر صفحته على الفيسبوك «أول مخرج أقف أمام كاميرته سنة 2005، العظيم سمير سيف في ذمة الله، قلبي وجعني أوي».

وعلق المنتج محمد حفظي قائلاً: «فقدنا أحد أهم المخرجين المبدعين، الذي أثرت أعماله تاريخ السينما المصرية.. رحل عنا الكبير سمير سيف، ولكن مسيرته الحافلة ستظل خالدة في أذهان الجميع».

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وكتب النجم كريم عبدالعزيز عبر صفحته الشخصية على إنستجرام «مع السلامة يا أستاذ، أول مخرج وقفت قصاد كاميرته عندما كنت في الرابعة من عمري في فيلم «المشبوه»، ويشاء القدر أيضاً أن يكون أستاذي ومعلمي في معهد السينما، حقيقي فقدت مخرجاً كبيراً جداً، قدم للناس أفضل أفلام في السينما».