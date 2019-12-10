حقيقة وفاة تركي آل شيخ أثناء إجرائه عملية جراحية خطيرة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لرئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ الذي أجرى إحدى العمليات الجراحية الخطيرة خلال الأيام الماضية.

وظهر تركي آل الشيخ في المقطع للرد على شائعة وفاته التي ترددت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقال تركي بالمقطع «سمعت خبر وفاتي.. أحسن الله عزاءكم فيني.. نتقبل التعازي إن شاء الله بعد موسم الرياض»، وتفاعل معه الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وانهالوا عليه بالتعليقات التي كان أغلبها بالدعوة له لتخطي هذه الأزمة المرضية التي عانى منها مؤخراً.

حيث قال أحد محبيه «خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل للمستشار تركي آل شيخ، مليون سلامة عليك»، وقال آخر «الشعب المصري بيدعيلك.. نتمنى الشفاء العاجل للجميع ربي إشفي كل مريض.. ‏ألف سلامة يا أبو ناصر شفاك الله وعفاك... جمهور الأهلي معاك يا تركي».

يشار إلى أن المستشار تركي آل الشيخ قد أحدث نقلة فنية كبيرة بالمملة العربية السعودية، وأقام العديد من المواسم الفنية التي استضاف من خلالها مجموعة كبيرة من نجوم العالم العربي من بينهم عمرو دياب وشيرين وتامر حسني ومحمد حماقي وأحمد عدوية وشعبان عبدالرحيم ومحمد عبدة وأصالة وأحلام وراشد الماجد وغيرهم الكثيرون من النجوم العرب.

كما استضاف الكثيرين من نجوم الفن الذي قدموا العديد من العروض المسرحية الهامة من بينهم الفنان الكبير يحيى الفخراني الذي قام بعرض مسرحيته الملك لير وحققت نجاحاً كبيراً والفنان أشرف عبدالباقي الذي قدم عدداً من المسرحيات التي يقدمها مع فرقة مسرح مصر، وأيضاً الفنان محمد هنيدي الذي قدم مسرحية 3 أيام في الساحل.

Advertisements

شاهدي الفيديو :



