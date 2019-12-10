عزيزة جلال تعود للغناء بعد غياب 30 عاماً.. شاهدوا كيف أصبح شكلها

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فاجأت عزيزة جلال الجمهور بقرار عودتها للغناء بعد غياب 30 عاماً انقطعت خلالها عن تقديم أي أعمال فنية وفضلت الابتعاد عن الساحة الفنية تماماً.
حفل الفنانة الكبيرة عزيزة جلال من المقرر أن يُقام بالمملكة العربية السعودية بمهرجان شتاء طنطورة خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما أعلنت الفنانة الكبيرة، على أن تقدم خلال الحفل أشهر أغانيها القديمة والجديدة التي اشتُهرت بها مثل «أول ما اتقابلنا» و«مستنياك» وغيرهما من أبرز أغانيها. وكانت جلال قد أعلنت عودتها في مايو/أيار الماضي عقب إعادة غنائها «مستنياك»، خلال استضافتها في برنامج «اللقاء من الصفر»، على شاشة «إم بي سي»، لكنها لم تحدد موعد أو مكان العودة الذي تحدد مؤخراً وتم الإعلان عنه رسمياً.
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يُذكر أن عزيزة جلال وُلدت في مدينة مكناس في المغرب، عام 1958.
بدأت مشوارها الفني في وطنها المغرب قبل أن تقدم بعض الحفلات في مصر التي عُرفت من خلالها للوطن العربي.
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