جوجل يحتفل بميلاد الفنانة عفيفة إسكندر.. فمن هي؟

يحتفل محرك البحث الشهير جوجل اليوم، بالذكرى الـ98 لميلاد المطربة العراقية عفيفة إسكندر من خلال نشر صورتها في صدارة الصفحة. وتساءل الكثيرون عن هوية المطربة التي تصدرت قوائم البحث عقب احتفال جوجل بميلادها.

ولدت عفيفة إسكندر في سوريا من أب عراقي وأم يونانية، وعاشت في بغداد. هي من عائلة مثقفة فنياً، والدتها كانت تعزف على أربع آلات موسيقية؛ لذا فقد بدأت مشوارها الفني عمر خمس سنوات وكانت أول حفلة أحيتها في عام 1935.

اقرئي ايضا : وفاة المخرج الكبير سمير سيف

ظهرت لأول مرة على المسرح في نادٍ صغير بمدينة أربيل في أواسط الثلاثينيات قدمت خلاله مجموعة من الأغاني القديمة التي أشاد بها الكثيرون.

Advertisements

من أكثر الملحنين الذين تعاملت معهم هما أحمد الخليل والملحن خزعل مهدي والملحن ياسين الشيخلي ومن الأغاني التي قدمتها هي (يا عاقد الحاجبين) و(ياسكري يا عسلي) و(أريد الله يبين حوبتي بيهم)

اقرئي ايضا : حقيقة وفاة تركي آل شيخ أثناء إجرائه عملية جراحية خطيرة

وبحسب ويكيبيديا فقد سافرت إلى القاهرة عام 1938 وغنت هناك وعملت لمدة طويلة مع فرقة (بديعة مصابني) في مصر، ومن هنا ذاع صيتها ومنحها المجمع العربي الموسيقى مونوجليست.