جوجل يحتفل بميلاد الفنانة عفيفة إسكندر.. فمن هي؟

يحتفل محرك البحث الشهير جوجل اليوم، بالذكرى الـ98 لميلاد المطربة العراقية عفيفة إسكندر من خلال نشر صورتها في صدارة الصفحة. وتساءل الكثيرون عن هوية المطربة التي تصدرت قوائم البحث عقب احتفال جوجل بميلادها.
ولدت عفيفة إسكندر في سوريا من أب عراقي وأم يونانية، وعاشت في بغداد. هي من عائلة مثقفة فنياً، والدتها كانت تعزف على أربع آلات موسيقية؛ لذا فقد بدأت مشوارها الفني عمر خمس سنوات وكانت أول حفلة أحيتها في عام 1935.
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ظهرت لأول مرة على المسرح في نادٍ صغير بمدينة أربيل في أواسط الثلاثينيات قدمت خلاله مجموعة من الأغاني القديمة التي أشاد بها الكثيرون.
من أكثر الملحنين الذين تعاملت معهم هما أحمد الخليل والملحن خزعل مهدي والملحن ياسين الشيخلي ومن الأغاني التي قدمتها هي (يا عاقد الحاجبين) و(ياسكري يا عسلي) و(أريد الله يبين حوبتي بيهم)
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وبحسب ويكيبيديا فقد سافرت إلى القاهرة عام 1938 وغنت هناك وعملت لمدة طويلة مع فرقة (بديعة مصابني) في مصر، ومن هنا ذاع صيتها ومنحها المجمع العربي الموسيقى مونوجليست.
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