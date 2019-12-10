عبير نعمة تُعلن عن موعد جديد لحفلها الميلاديّ ضمن Beirut Chants

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متابعة بتجــــــــــــرد: تمّ تأجيل حفل عبير نعمة الميلاديّ ضمن فعاليّات مهرجان Beirut Chants ، والذي كان مُقرّراً في 8 كانون الأوّل. وحُدّد تاريخ 14 كانون الأوّل كموعد جديد للحفل الذي سيُقام في كنيسة مار مارون في الجمّيزة الساعة الثامنة والنصف مساءً.
إعتذرت عبير من جمهورها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعيّ عن هذا التأجيل الناتج عن ظروف صحيّة خارجة عن إرادتها والتي حالت دون لقاءها بهم شاكرة إيّاهم على تفهّمهم ودعمهم.
تجدر الإشارة أنّ عبير ستُقدّم أيضاً حفليين ملاديّين في سوريا الأوّل في مدينة القامشلي في 17 كانون الأوّل والثاني في دمشق في 20 كانون الأوّل.
من جهة أخرى، إحتلّت أغنية عبير نعمة الوطنيّة الجديدة “هيدا وطني” التي أطلقتها مع شركة “Universal Music MENA”، والتي لاقت نجاحاً كبيراً، المرتبة الأولى على قائمة Official Lebanese Top 20 OLT .
تمّ تأجيل حفل عبير نعمة الميلاديّ ضمن فعاليّات مهرجان Beirut Chants ، والذي كان مُقرّراً في 8 كانون الأوّل. وحُدّد تاريخ 14 كانون الأوّل كموعد جديد للحفل الذي سيُقام في كنيسة مار مارون في الجمّيزة الساعة الثامنة والنصف مساءً.
إعتذرت عبير من جمهورها عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعيّ عن هذا التأجيل الناتج عن ظروف صحيّة خارجة عن إرادتها والتي حالت دون لقاءها بهم شاكرة إيّاهم على تفهّمهم ودعمهم.
تجدر الإشارة أنّ عبير ستُقدّم أيضاً حفليين ملاديّين في سوريا الأوّل في مدينة القامشلي في 17 كانون الأوّل والثاني في دمشق في 20 كانون الأوّل.
من جهة أخرى، إحتلّت أغنية عبير نعمة الوطنيّة الجديدة “هيدا وطني” التي أطلقتها مع شركة “Universal Music MENA”، والتي لاقت نجاحاً كبيراً، المرتبة الأولى على قائمة Official Lebanese Top 20 OLT.
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