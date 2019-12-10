كلوب يعترف بخطأ ارتكبه في حق ماني منذ سنوات عدة

اعترف الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، بخطئه السابق في تقييم لاعبه السنغالي ساديو ماني، حينما كان مدربا لبروسيا دورتموند الألماني، ورفض ضمه منذ سنوات عدة.

وكان اللاعب الدولي السنغالي انضم إلى "الريدز" في عهد المدرب الألماني الذي تولى تدريب الفريق عام 2015.

وأبرزت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تصريحات كلوب التي كشف فيها المدرب الألماني رفضه التعاقد مع ماني خلال تواجده في دورتموند، حيث قال: "لقد كان تقييما خاطئا من جانبي، وكنت أظن أن الضغط في دورتموند سيكون هائلا، ولم يكن من المناسب التوقيع معه".

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وأضاف: "ذلك القرار لم يكن الخطأ الوحيد الذي ارتكبته، فهذا بالتحديد استطعت تصحيحه في وقت لاحق".

وكان كلوب تولى تدريب "أسود الفيستيفال" بين عامي 2008 و2015، قبل أن يرحل لبدء رحلة جديدة في إنجلترا مدربا لليفربول.

وانضم الجناح السنغالي، البالغ 27 عاما، إلى ليفربول في صيف 2016، قادما من ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

وأصبح ماني أحد نجوم ليفربول في السنوات الأخيرة، إذ يشكل ثلاثيا هجوميا ناريا رفقة الثنائي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.