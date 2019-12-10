سمير فرج ينعى صديق عمره سمير سيف: كنا نمثل الوحدة الوطنية

كشف مدير التصوير السينمائي المصري سمير فرج، الذي لازم المخرج الراحل سمير سيف في عشرات الأعمال، عن كواليس علاقتهما ليس على المستوى الفني فحسب ولكن على المستوى الإنساني أيضاً.



ونعى سمير فرج صديق عمره عبر حسابه على "فيسبوك"، قائلاً: "فارقنا اليوم أخي وصديق العمر. منذ عدة أيام طلبني الأستاذ والأخ والصديق وحيد حامد ليسألني عن سمير سيف وكان قلقاً فطمئنته، وحملت القلق وحدي، وبدأت بطلب سمير عدة مرات، وكانت العادة أن يطلبني في اليوم التالي، لكنه لم يتصل فزادت مخاوفي".

وأضاف فرج: "بعد ذلك طلبت داني نجل سمير سيف ولم يرد، وفي اليوم الثالث اتصلت بالدكتور حمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وبدوره لم يرد، فاتصلت بالدكتور عادل صالح وطلبني في اليوم التالي وأخبرني أن الراحل مريض وفي المستشفى ولكن لا يعرفون أي مستشفى".





ويواصل فرج حديثه قائلاً: "مر يومان أحاول أتصل بداني سيف ولكن لا مجيب، وبعدها اتصلت بالدكتور محمد شومان ليخبرني بوفاة سمير ولا أعرف ماذا حدث لي، لقد تركني صديق العمر صاحب الابتسامة الدائمة والضحكة المجلجلة".

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وروى فرج كيف كان شكل علاقته بسيف قائلاً: "كنا نلتقي لنشكو أوجاعنا لبعض، وتنتهي الجلسة بضحكة مجلجلة. نزلت دموعي دون أن أبكي، فهل تركني أخي وصديقي وشريكي المخرج البارع والأستاذ العظيم والصديق الخلوق؟".

وتابع فرج قائلاً: "سمير سيف لم يغتب أو يسب أحداً، وكنا نمثل الوحدة الوطنية بحق، فهو من قال لي إن معجزة القرآن هي نزوله باللغة العربية، وهو من تعلمت منه كلمة ربنا يديم المحبة ودامت محبتنا ولكنه تركني".

ونشر فرج بجوار نعيه صورة تجمعه بالراحل ومجموعة العمل في فيلم "معالي الوزير".





وقدّم فرج مع سمير سيف مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية مثل مسلسل "أوان الورد"، وأفلام منها "عيش الغراب، وشمس الزناتي، ومسجل خطر، والمولد، والغول" وغيرها.

وتوفي المخرج المصري سمير سيف، الإثنين، عن عمر ناهز 72 عاماً.