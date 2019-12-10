شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى الهوارى: اخترت حزلقوم لأنى من أشد المعجبين بالشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسرح كايرو شو الانتهاء من الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بأحدث إنتاجاتها مسرحية "حزلقوم" لنجم الكوميديا أحمد مكى، وبدء التحضيرات لها استعدادا لانطلاقها للجمهور قريبا.

وأعرب المخرج والمنتج مجدى الهواري، الشريك المؤسس لكايرو شو، عن سعادته بتقديم شخصية حزلقوم فى عمل مسرحى، مؤكدا أن الشخصية ثرية جدا ومادة خصبة للكوميديا، وهو ما تحقق بالفعل فى السينما والتليفزيون من قبل، وسيتحقق فى المسرح حيث سيتم تقديم الشخصية بصيغة جديدة ومختلفة.

وأضاف الهوارى: اخترت حزلقوم لأنى من أشد المعجبين بالشخصية، ودائمًا ما كانت قادرة على انتزاع الابتسامة منى ومن كل من اعرفهم بكل الأعمار والمستويات.

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وكشف الهوارى عن شخصية مخرج العرض وهو المخرج كريم سامى، والذى وصفه بأنه واحد من أنجب أبناء مسرح كايرو شو، لافتا إلى إيمانه دائما بقدرات كتيبة شباب المبدعين الذين تذخر بهم أعمال كايرو شو، ويقينه فى أنهم سيكونون على قدر الفرصة الكبيرة التى تم منحها لهم.

ويشارك أحمد مكى بطولة حزلقوم كل من بيومى فؤاد ومحمد سلام ومحمد محمود.