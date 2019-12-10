شكرا لقرائتكم خبر عن أوين ويلسون يدفع 25 ألف دولار شهريا لابنته التى لم يرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات النجم الأمريكى أوين ويلسون ملزما بدفع مبلغ 25 ألف دولار شهريا لابنته البالغة من العمر عاما واحدا، والتى لم يلتق بها مطلقا منذ مولدها وحتى الآن.

وذكر موقع "مترو" أن ويلسون مجبر أيضا على دفع 70 ألف دولار لتغطية تكاليف مربية الطفل، والممّرضة الليليّة، والرسوم القانونية.



أوين ويلسون

القصة بدأت في العام الماضى، حينما تأكد ويلسون أنه هو والد الطفلة التي تدعى "ليلى"، بعد أن وافقت حبيبته السابقة فاروني فونجسفيراتس على إجراء اختبار الأبوّة، بعد 5 أشهر من ولادة الطفلة.

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الأم والطفلة

حضانة الطفلة الصغيرة مع والدتها فارونى، حيث تتخذ جميع قراراتها المتعلّقة بصحّتها، وبتعليمها، وبرفاهيتها. وقضت المحكمة أيضا بألا يهين أي طرف الآخر في وجود الطفلة، حيث كشفت وثائق للمحكمة أن أوين يدعم ابنته ماليًا.



الطفلة ليلى

فارونى وأوين كانا على علاقة، ولكنها لم تكن مستقرة لمدة 5 سنوات، وانفصلا قبل ولادة ليلى، ولم يعلّق ويلسون على الأمر، لكنّ فاروني قالت: "ليلى بحاجة إلى أب، فالمثير للسخرية أن أوين يلعب دور الأب فى فيلمه الجديد لكنّه لم يلتقِ بابنته بعد".

أوين هو أيضا أب لولدين، روبرت، البالغ من العمر 8 أعوام، والذى يشاركه مع صديقته السابقة جادي دويل، وفين، البالغ من العمر 5 أعوام من علاقته السابقة مع كارولين ليندكفيست.