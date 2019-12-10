شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تامر حسنى يحتفل بدخوله موسوعة جينيس فى ”الخليج 365” والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم تامر حسنى بدخوله موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتسجيله أكبر عدد مشاركات من جمهوره حول العالم على أكبر لائحة تأييد جدرانية فى العالم داخل مارينا مول أبو ظبي، فى"الخليج 365" اليوم الثلاثاء، حيث حضر إلى مقر الجريدة وكان فى استقباله رئيس مجلسى الإدارة والتحرير خالد صلاح، وعمرو صحصاح رئيس قسم الفن رئيس تحرير موقع عين المشاهير.

واحتفل الزملاء فى صالة التحرير بدخول تامر موسوعة جينيس للأرقام القياسية واحتفوا به، وتحدث نجم الجيل فى ندوة فنية عن الجائزة، بدءا من ترشيحه لها حتى تسلمه لها.

وأوضح تامر حسنى العديد من الأمور التى لم يفهما البعض على السوشيال ميديا، مؤكدا أن هذه الجائزة بصفته الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما فى جمهوره هو بمختلف الدول العربية وباقى دول العالم، وليس كأكثر فنان مؤثر فى العالم.

وتطرق نجم الجيل للحديث عن فيلمه الجديد "مش أنا" ودور الفنان فى الأعمال الخيرية التى تبناها تامر فى الفترة الأخيرة، إضافة إلى توجيهه نصائح إلى الشباب والمطربين الجدد.

وينتظر تامر حسنى طرح فيلمه الجديد "الفلوس" فى دور العرض يوم 25 ديسمبر الحالى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وغيرهم.

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