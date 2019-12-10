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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى عن فيلم " لص بغداد ": حاجة جامدة.. ومحمد إمام يرد: روح قلب أخوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان أحمد فهمى، صديقه الفنان محمد إمام، على فيلمه الجديد " لص بغداد"، المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة القليلة المقبلة، وكتب فهمى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:" مبروك إخواتى ... فيلم شفت منه جزء فى المونتاج .. حاجة جامدة جدا وجديدة خالص .. هيكسر الدنيا إن شاء الله"، ومن جانبه رد بطل الفيلم محمد إمام على تهنئه فهمى قائلا:" روح قلب أخوك ".
فيلم "لص بغداد" بطولة النجوم محمد إمام، وفتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبد الرحمن، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق الذى يظهر كضيف شرف فى الأحداث، وتدورأحداثه فى إطارالأكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.
وتدورأحداث الفيلم حول مغامرة كوميدية تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامرإبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز.
أحمد فهمى
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