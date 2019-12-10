كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:58 مساءً - حلت الفنانة وفاء عامر، ضيفة على برنامج “عرب وود” على هامش تكريمها في مهرجان الرباط لسينما المؤلف بالمغرب، والذي شاركت فيه كعضو لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية.
وقالت وفاء: “هذا التكريم يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لي، خاصة أنهم وضعوني في مكانة العروس أو كبار القوم، أشعر كأن هذا التكريم لكل سيدة مصرية وعربية”.
وبسؤالها عن الهجوم الذي تعرض له نجلها عمر، بسبب قيامه بالرقص في الشارع وهو يخلع ملابسه، قالت: “جميع الناس يرقصون في الشارع، ولكن لأنه نجلي أنا والمنتج محمد فوزي فتعرض للهجوم”.
وتابعت: “أحمد الله أنه رزقني بابن يستمع لمن يلومه على خطئه، عندما جلست معه أنا ووالده وقلنا له إنه يجب أن يعتذر، فخرج واعتذر على الفور، وأتمنى من كل الشباب أن يعتذروا إذا أخطأوا”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. وفاء عامر تدافع عن ابنها وتوضح قصة رقصه في الشارع وهو يخلع ملابسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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