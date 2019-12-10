فيلم أرجون كابور «بانيبات» يحدث أزمة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تسبب الفيلم الجديد “بانيبات” للنجم أرجون كابور في أزمة بعدما احتج مواطنون في ولاية راجاستان الهندية على إطلاقه ​​بدور العرض السينمائي، بدعوى تشويه تاريخهم والإساءة لرموزهم.

زعم المحتجون أن الفيلم يُظهر “مهراجا سوراجمال” -وهو شخصية تاريخية تنال الكثير من التقدير والاحترام، كحاكم جشع يتميز بالوصولية والانتهازية.

تنوعت أعمال الاحتجاج والشغب، لكن كان أبرزها إحراق دمية للمخرج السينمائي اشوتوش جافاريكار في ميدان سوراجمال يوم السبت وسط حضور مئات الأشخاص الذين رفعوا شعارات ضده

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فيما طالب نائب برلماني يدعى ناجور هانومان بنوال في تغريدة له من مجلس الرقابة على المصنفات الفنية الهندي (CBFC) بحث ودراسة الموضوع مرة أخرى. قائلًا “أطلب من #CBFCPrakashJavdekarPrasoonjoshi_ أن ينظر في المسألة لتجنب الاحتجاج، مشكلة القانون والنظام. لا يمكن أن نسمح لفيلم أو فن أن ينال من ثوابتنا التاريخية.

وفي سياق الاحتجاجات، قام وزير السياحة فيشفيندرا سينغ، الذي ينتمي إلى إحدى العائلات المالكة في السابق، بالتغريد: “لقد استيقظت على قدر مذهل من التغريدات ومشاركات فيسبوك ورسائل تسعى للحصول على رأيي بشأن تصوير أجدادي ومؤسس بهاراتبور - مهراجا سوراجالمال جي - في فيلم بانيبات ​​الذي صدر مؤخرا. “

وتابع “لم أشاهد الفيلم بعد.سأشاهد الفيلم بعد ظهر هذا اليوم وأعبّر عن رأيي هذا المساء. ما يمكنني قوله هو أن لهجة مهراجا سوراجمال جي في الفيلم غير صحيحة. نحن فخورون بتراثنا”.