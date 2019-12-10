شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. بطلة أفلام خالد يوسف الإباحية تثير الجدل بفيديو جديد والان مع التفاصيل

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 مني فاروق دائمًا ما تُثير الفنانة الشابة منى فاروق الجدل؛ بنشر فيديوهات لها عبر انستجرام، حيث نشرت مؤخرًا فيديو جديدا مع المنتج السينمائي محمد السبكي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

Advertisements وتضمن الفيديو الذي نشرته منى فاروق، كلا من: محمد السبكي ورجل الأعمال أحمد أيوب، وتم تصويره خلال رحلتها بدبي حيث ذهبت “مني” منذ شهر تقريبًا، رحبت مني بالسبكي خلال الفيديو قائلة: “منور يا سبكي الدنيا ومنور دبي، ومنور يا أيوب”، ورد عليها السبكي: “ربنا يحفظك يارب”.

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