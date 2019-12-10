تويتر يَحتفي بتغريدة طريفة لمحمد صلاح مع ابنته مكّة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلن موقع تويتر أن تغريدة اللاعب المصري محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي كانت من بين الأكثر إعادةً للتغريد "ريتويت" خلال العام الجاري.

وتضمّنت تغريدة نجم نادي ليفربول الإنجليزي لقطة طريفة جمعته مع ابنته "مكة"، عقب فوزه بالجائزة العالمية، ومازحها: "نعم أعرف أن هناك واحدًا في المنزل، هذا حذاء جديد".

وكانت التغريدة قد نشرها صلاح في 12 من شهر مايو/ أيار 2019، بعد فوزه بجائزة الحذاء الذهبي للعام الثاني على التوالي، حيث تقاسم الجائزة هذا العام مع زميله في فريق ليفربول السنغالي ساديو ماني، ومهاجم أرسنال أوباميانغ، بعدما تساوى الثلاثي بعدد الأهداف برصيد 22 هدفًا.

وخطفت مكة محمد صلاح أنظار جماهير ليفربول على ملعب آنفيلد وقتها، خاصةً عندما قامت الطفلة باللعب بالكرة وركضت محرزة هدفًا، لتهتف لها الجماهير بقوة، عقب نهاية مباراة الريدز أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

والتقطت عدسات الكاميرا أيضًا صورًا لزوجة محمد صلاح عندما دخلت إلى أرضية الملعب وهي تحتفل بالجائزة التي حقّقها زوجها، وتُعد هذه المرة الثانية التي تظهر فيها مكة وزوجة صلاح في الملعب بعد نهاية البطولة، حيث خطفت الطفلة الأضواء العام الماضي عندما تُوّج والدها أيضًا بنفس الجائزة.

وتداول الجمهور صورًا وفيديوهات لمكة ووالدتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محتفلين أيضًا باللقب الذي حظي به محمد صلاح، متحسّرين في نفس الوقت من عدم تمكُّن ناديه ليفربول من حصد لقب الدوري رغم حصوله على 97 نقطة، والذي توج به فريق مانشستر سيتي بفارق نقطة وحيدة.

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ومؤخرًا؛ اختار محمد صلاح، الاحتفال بعيد ميلاد ابنته "مكة" بطريقة غريبة ومفاجئة للجمهور، حيث ظهر مرتديًا مع ابنته ملابس شخصيات فيلم الرسوم المتحركة "موانا".

وشارك هدّاف الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين الجمهور بصور مع ابنته مكة من احتفالهما بعيد ميلادهما، معلقًا:"أنا ماوي، أحضر لك موانا، عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".

وحظي احتفال صلاح وابنته بتعليقات واسعة قدّمت التهاني والتبريكات لمكة بعيد ميلادها، كما تداول عدد من الجمهور صورًا لنجم كرة القدم المصري مع ابنته لتهنئة مكة بعيد ميلادها.