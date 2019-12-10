محمد حماقي يُطلِق أغنيته المصورة









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلق الفنان المصري محمد حماقي، أحدث كليباته الغنائية، بعنوان "راسمك في خيالي"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات YouTube. وهي من ألبومه الأخير "كل يوم من ده" الذي أخرجه مصطفى عامر. علماً أنها من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد النادي وتوزيع موسيقي وميكساج تميم.

ويتميّز الكليب بأجوائه الرومانسية الحالمة ولقطاته الطبيعية الجميلة بالإضافة لأجواء الحفلات الصاخبة. فيما يلي رابط الكليب الذي لا يخلو أيضاً من لقطات الغموض والتشويق:

