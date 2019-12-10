شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تركى آل الشيخ يعلن عن حفل "ليلة سودان المحبة" بموسم الرياض 26 ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن حفل ضخم يحيه نجوم السودان، ضمن فعاليات مهرجان موسم الرياض، بعنوان "ليلة سودان المحبة"، وذلك يوم 26 ديسمبر على مسرح أبو بكر سالم، حيث كتب تركى آل الشيخ على صفحته الشخصية على فيس بوك معلقاً: ‫"لإخواننا وأهلنا المقيمين من السودان.. حياكم الله في البوليفارد.. في ليلة سودانية خالصة".

حفل "ليلة سودان المحبة" تنقسم إلى ثلاث فقرات، ويحييها كل من نجوم السودان محمد الأمين، نانسى عجاج، حسين الصادق، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من الجمهور، نظرا لشعبية المطربين الثلاثة فى الخليج.

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يشار إلى أن موسم الرياض حقق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه، وحصد أكثر من 10 ملايين زيارة، وضمت فعالياته عدد كبير من الحفلات ونجوم الوطن العربى، فضلا عن العروض المسرحية، وخلافه.