شكرا لقرائتكم خبر عن ديبيكا بادكون تلعب دور فتاة تعرضت لتشويه وجها فى فيلم Chhapaak.. شاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجسد الممثلة الهندية الشهيرة ديبيكا بادكون دورا مختلفا فى فيلم "Chhapaak" حيث تلعب دور فتاة شوهت وجهها بسبب مادة الأسيد الحمضية والذى من المقرر طرحه العام المقبل 2020.

ويظهر المقطع الدعائي العواقب على أرض الواقع عقب النجاة من هجوم بالحمض فى الهند، حيث تسقط بطلة الفيلم خلال سقوطها على الأرض عقب الحادث، كما يظهر كيف فازت فى معركتها ضد تلك الجريمة البشعة، وفقا لموقع ndtv .

وقالت ديبيكا بادكون، عبر حسابها على انستجرام، حول ما يميز فيلم "Chhapaak" دون غيره، إنه نادراً ما تصادف قصة لا تحتاج فيها إلى سرد كامل، إذا كنت تريد أن تكون جزءًا من فيلم أم لا وما هو أكثر ندرة هو عدم القدرة الكلمات على التعبير عن شعورك بها الفيلم وأنه عبارة عن رحلة.