شكرا لقرائتكم خبر عن دانى سمير سيف: والدى لم يعان من مشاكل صحية فى الفترة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال دانى نجل المخرج الكبير الراحل سمير سيف، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن والده لم يعان من مشاكل صحية في الفترة الأخيرة، ولم يكن له وصية معينة قبل وفاته.

وأضاف دانى سمير سيف، أن الأعمال السينمائية الذي قدمها والده طوال مشواره الفنى لعدد كبير من النجوم ما زالت خالدة فى الأذهان، حيث قدمها لكبار نجوم الفن مثل الزعيم عادل إمام والراحلون نور الشريف ومحمود عبدالعزيز وأحمد زكى وغيرهم، مشيرا إلى أن والده فى الفترة الأخيرة أيضا لن يتوقف عن مشاهدة الأعمال الفنية وتقييمه لها.

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يشار إلى أن المخرج سمير سيف هو واحد من أهم مخرجى السينما المصرية، الذين قدموا أعمالا شديدة التميز مع كبار النجوم مثل "المشبوه"، للزعيم عادل إمام وسعاد حسنى، وبعد النجاح الكبير لهذا الفيلم، قدم العديد من الأفلام الهامة للزعيم عادل إمام منها "النمر"، والأنثى" و"الهلفوت" و"احترس من الخط" و"شمس الزناتى"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل محمود عبد العزيز فى فيلم "سوق المتعة"، ومع النجم الكبير الراحل أحمد زكى فى فيلم "معالى الوزير"، وتعاون مع النجم الكبير الراحل نور الشريف فى فيلمى "غريب فى بيتى" و"عيش الغراب".

كان آخر أعمال المخرج الفيلم العربى" أوغسطينوس بن دموعها"، والذى جمع من خلاله مجموعة كبيرة من فنانى الوطن العربى، منهم عائشة بن أحمد من تونس، بالإضافة إلى كل من أمين بن سعد وعماد بن شندي وبهية الراشدي ونجلاء بن عبد الله وعلي بن نور، ورؤية هنري عوني وقصة: عماد دبور وسيناريو وحوار سامح سامى، وموسيقى سليم دادة.