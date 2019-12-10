إليسا عن لبنان: "ما حدا يعمل لبنان ملعب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة لكل من يحاول استغلال لبنان من أجل خوض حروب مع دول أخرى، وذلك عبر تغريدة بموقع "تويتر".

وكتبت إليسا،: " مش كل واحد على باله يحارب يقرر يحارب من لبنان، كلنا عدوّنا إسرائيل بس دخيل الله ما بقا حدا يعمل لبنان ملعب تا هوي ما يتضرر ويصير بدو يحارب عا حساب لبنان وشعبه، خلي إيران تحارب من إيران ولبنان بس بدو يحارب بيحارب من لبنان".

ومن ناحية آخرى تستعد المطربة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي بمدينة الإسكندرية، يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري.

الحفل يقام لصالح شراء جهاز كي أورام الكبد لمرضى السرطان.