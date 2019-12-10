من تأليف ابنته وبطولة ابنه وبمشاركة السقا.. تفاصيل فيلم عن حياة طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

قال الفنان الشاب عمر طلعت زكريا، إنه بصدد تصوير فيلم جديد عن قصة حياة والده الفنان الراحل طلعت زكريا، في الأيام المقبلة.

وأضاف عمر في تصريحات لموقع "الخليج 365" أن الفيلم لن يكون روائيا ولكن أشبه بالفيلم الوثائقي القصير، ويحكي قصة الفنان الراحل في مرحلة شبابه وبداية دخوله للوسط الفني، وعلاقته بأصدقائه، وأبرز المواقف التي كانت تجمع بينهم.

وأوضح عمر زكريا أن الفيلم سيشارك في تصويره أحمد آدم وأحمد السقا وصلاح عبدالله، وعدد كبير من دفعة سنة 1984، من المعهد العالي للفنون المسرحية، دفعة تخرج الفنان الراحل.

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وأشار إلى أن الفيلم من كتابة إيمي طلعت زكريا، وسيقوم هو ببطولته، وسيتم طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنه في حالة وجود منتج متحمس لعمل فيلم روائي طويل عن الفنان الراحل سيرحب بهذا، تخليدا لسيرة والده.

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 سنة، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.

وكان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبو زيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.