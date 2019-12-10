ماجدة الرومي تحيي حفلين غنائيين في لبنان في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: تحيي الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي حفلين غنائيين في 22، 23 ديسمبر الجاري في لبنان، بمناسبة حلول عيد الميلاد. ونشرت الفنانة ماجدة الرومي "بوستر" دعائيا للحفل، عبر حسابها بموقع "إنستجرم"، وعلقت: "عينك على وطنا، بالأيام الصعبة، 22، 23 ديسمبر". وأحيت الفنانة ماجدة الرومي حفلا غنائيا، نوفمبر الماضي، في دبي خلال احتفال "تحدي القراءة"، في حضور حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد.

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