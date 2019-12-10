رامي جمال يبعث رسالة غامضة: "مفيش مكان في حياتي لأي حد مؤذي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه المطرب رامي جمال رسالة غامضة، عبر حسابه بموقع "تويتر".

وكتب رامي: "هي ليه الناس بتزعل لما نعاملها بمعاملتها، ليه دايما منتظرين العطاء من جانب واحد، ليه دايما واثقين إننا هنفضل نستحمل ومش هيبقى لينا رد فعل أو هانتغير، مافيش مكان في حياتي لأي حد مؤذي، من النهارده مهما كانت أهميته".

يذكر أن المطرب رامي جمال يحيي حفلا غنائيا، مع الفنان تامرحسني، يوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر، على مسرح المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، ويبدأ الحفل في تمام السادسة مساء.

يشار إلى أن المطرب رامي جمال حصل على دعم كبير من جمهوره وأصدقائه في الوسط الفني، بعد إعلان إصابته بالبهاق.