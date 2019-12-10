كريم عفيفي مع السقا وممدوح: "صورة فخمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم عفيفي صورة تجمعه بالفنان أحمد السقا والفنان محمد ممدوح، عبر حسابه بموقع "إنستجرام".

وعلق عفيفي على الصورة: "صورة فخمة".

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وشارك "عفيفي" في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، ومسلسل "فكرة بمليون جنيه"، أمام الفنان علي ربيع.

بينما يشارك الفنان أحمد السقا، في بطولة فيلم "العنكبوت" ويشاركه كل من منى زكي، وظافر عابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

يذكر أن آخر أعمال محمد ممدوح التليفزيونية هو مسلسل "قابيل" والذي عرض في رمضان 2019، وشاركه البطولة: أمينة خليل، محمد فراج، علي الطيب، نهى عابدين، أحمد كمال، فاطمة ناصر، ‏روزالين البيه، بسنت شوقي، خالد كمال، حسني شتا، علي قاسم، تأليف مصطفى صقر، إخراج كريم الشناوي.