صور| أسما شريف منير بعد انتهاء "أنا وبنتي": "شرف ليا الشغل مع أبويا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الإعلامية والاستايلست أسما شريف منير عدة رسائل، عبر حسابها على "إنستجرام" بعد انتهاء برنامج "أنا وبنتي"، التي كانت تقدمه مع والدها الفنان شريف منير، على شاشة "ON E".

ونشرت أسما مجموعة من الصور تجمعها مع بعض النجوم، الذين تم استضافتهم في البرنامج.

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وعلقت أسما على الصور: "أول تجربه ليا خلصت، و كانت أحلى تجربه في حياتي، كان ليا الشرف إني اشتغل مع أبويا نجم كبير وخبرة عظيمة اتعلمت منه كتير، وكان ليا الشرف برضه إني أحاور نجوم كبار وشباب، واكتسب من خبرتهم، بشكرهم كلهم نورونا و أسعدونا".

وأضافت: "أحب أشكر شركه سينيرجي والأستاذ تامر مرسي، اللي أدوني الفرصة إني اكتسب كل الخبرات دي، وعلى ثقتهم في رغم أنه كان أول عمل ليا، وأحب أشكر الأستاذ عمرو كمال، لأنه أكتر واحد كان مديني الثقة ووقف جنبي، أغلب الناس بتقول أنا أحب أشكر فريق العمل وخلاص، بس بجد دول كانوا أهلي، وقلبهم كان عليا في كل خطوة بعملها".

وتابعت: "كنا حابين إننا نتكلم عن أغلب المواضيع الحياتية من وجهة نظر جلين عشان نوصل أكبر كم من الطاقة الإيجابية، ونتعلم من بعض بشكل صحي، بشكر كل الجمهور اللي تابع الحلقات، كنتم دعم كبير وإنتم كمان ملاحظاتكم كانت مهمة جدا بالنسبة ليا، ادعولي بقي إن تجربتي الجاية تكون حلوة إن شاء الله، بحبكم ".