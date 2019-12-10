بالفيديو: فوز الفهد تخوض مغامرة القفز بالمظلات في سماء الكويت

خاضت فوز الفهد مغامرة القفز بالمظلات في سماء الكويت، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها على “انستقرام” يكشف تفاصيل التجربة الجريئة والمثيرة التي خاضتها. وظهرت الفاشينيستا الكويتية وهي متخوفة بعض الشئ قبل بداية مغامرتها، ولكن فور أن بدأت تجربتها شعرت بالحماس والسعادة ورصدت لقطات الفيديو كيف عبرت عن فرحتها بتلك التجربة.

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