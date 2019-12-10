" نجيب محفوظ .. المتجدد" ببيت السحيمى

بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد الأديب العالمى "نجيب محفوظ" يستضيف "بيت السحيمي بشارع المعز ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السادسة مساء الخميس 12 ديسمبر، احتفالية بعنوان"نجيب محفوظ.. المتجدد" والتي تنظمها دار صفصافة للثقافة والنشر . يتحدث في الندوة الناقد د. صلاح فضل، الكاتب إبراهيم عبد المجيد الرئيس الشرفي لمهرجان القاهرة الأدبي ، الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعليلية الدولى للأفلام القصيرة وبحضور لفيف من المبدعين. لمهرجان القاهرة الأدبي ، الناقد عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعليلية الدولى للأفلام القصيرة وبحضور لفيف من المبدعين. والأمسية تعد باكورة عدد كبير من الفعاليات لصالون مهرجان القاهرة الأدبي، لتنشيط المشهد الثقافي وتسليط الضوء علي الحركة الأدبية في مصر ، وتتضمن الأمسية جلسة بعنوان" استلهام نجيب محفوظ" يتحدث فيها الكاتب ابراهيم عبد المجيد والحائز علي جائزة الدولة التقديرية في الأدب وجائزة نجيب محفوظ في الرواية والعديد من الجوائز العربية والدولية، الكاتبة اليونانية بيرسا كوموتسي والتي ترجمت أعمال محفوظ لليونانية ومؤلفة رواية "نزهه مع نجيب محفوظ " و ترجمت مؤخراً الي العربية ، الكاتب أحمد شوقي علي والفائز بجائزة ساويرس للرواية ، وتتضمن الأمسية جلسة بعنوان" استلهام نجيب محفوظ" يتحدث فيها الكاتب ابراهيم عبد المجيد والحائز علي جائزة الدولة التقديرية في الأدب وجائزة نجيب محفوظ في الرواية والعديد من الجوائز العربية والدولية، الكاتبة اليونانية بيرسا كوموتسي والتي ترجمت أعمال محفوظ لليونانية ومؤلفة رواية "نزهه مع نجيب محفوظ " و ترجمت مؤخراً الي العربية ، الكاتب أحمد شوقي علي والفائز بجائزة ساويرس للرواية

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